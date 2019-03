Anne Wünsche (27) hat aus ihrer Vergangenheit gelernt! Vor einigen Wochen schockte die YouTuberin ihre Follower: Nach acht gemeinsamen Jahren zerbrach ihre Beziehung zu ihrem Verlobten Henning Merten. Seit einigen Tagen brodelt nun eifrig die Gerüchteküche, ob die zweifache Mama wieder einen neuen Freund an ihrer Seite hat. Die 27-Jährige hat diese Spekulationen zwar noch nicht bestätigt – ihre Fans würden von einer Partnerschaft aber wahrscheinlich auch nichts mitbekommen!

Am Samstag stellte sich Anne den neugierigen Fragen ihrer Community. Dabei gestand sie ganz offen, dass sie ihr Liebesleben in Zukunft vor der Öffentlichkeit schützen möchte. "Ich habe mir fest vorgenommen, falls ich irgendwann mal wieder in festen Händen sein werde, werde ich es euch wissen lassen. Aber ich werde euch niemals sagen, wer es ist oder ihn zeigen. Ich habe daraus gelernt", erklärte die Schauspielerin in ihrer Instagram-Story. Über die Gefühlsachterbahn mit ihrem Ex Henning sprach die Influencerin in den vergangenen Jahren ganz ungeniert – die daraus resultierenden Schlagzeilen möchte sie offenbar nicht wiederholen.

So kurz nach der Trennung von Henning sei Anne auch noch gar nicht bereit, sich wieder auf eine feste Beziehung einzulassen. "Ich glaube, das wäre ganz schön krass. Nein, ich habe keinen Mann an meiner Seite", gab sie ihren Fans ein Update. Die Frage, ob sie aktuell frisch verliebt sei, ließ sie allerdings unkommentiert.

Instagram / grasreh91 Anne Wünsche im März 2019

Anzeige

Instagram / grasreh91 Influencerin Anne Wünsche

Anzeige

Instagram / henning.merten Ex-"Berlin-Tag und Nacht"-Star Anne Wünsche und Henning Merten

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de