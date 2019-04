Maisie Williams (22) wurde durch die Serie Game of Thrones bekannt. Aktuell ist sie wieder in der heiß ersehnten letzten Staffel des Fantasy-Epos zu sehen. Doch der Stress am Set und der Ruhm taten der Schauspielerin nicht immer gut. Lange Zeit litt sie unter Selbsthass und sogar Selbstmordgedanken. Nach einer entsprechenden Therapie ging es ihr wieder besser. Doch die notwendige Medikation hierfür führte dazu, dass die 21-Jährige gar keine Emotionen mehr in sich trug.

"Ich fühlte mich nicht ängstlich, aber ich habe auch nichts anderes gefühlt", verriet sie in einem Interview mit Lewis Howes. Ihre Medikamente seien sehr betäubend gewesen. Das ging sogar so weit, dass sie die Abschlussfeier zum GoT-Staffelfinale vollkommen kalt ließ: "Jeder um mich herum schluchzte und weinte und alle umarmten sich." Außer Maisie. Sie habe buchstäblich nichts gefühlt, wie sie weiter erzählte: "Ich bin einfach nur durch die letzten drei Monate geschwebt."

Heute gehe es dem Star wieder richtig gut. Dank der Therapie habe sie gelernt, sich selbst zu lieben. Anfangs mache sie das nämlich von ihrer Außenwelt abhängig, konnte das, was sie gesucht habe, aber nur bei sich finden: "Ich denke, es war sehr wichtig für mich Frieden in mir selbst zu finden", erklärte Maisie.

Sind Sie selbst depressiv oder haben Sie Selbstmord-Gedanken? Dann kontaktieren Sie bitte umgehend die Telefonseelsorge (www.telefonseelsorge.de). Unter der kostenlosen Hotline 0800-1110111 oder 0800-1110222 erhalten Sie anonym und rund um die Uhr Hilfe von Beratern, die Auswege aus schwierigen Situationen aufzeigen können.

Getty Images Maisie Williams bei einem "Game of Thrones"-Screening in Belfast (Nordirland)

Alberto E. Rodriguez / Getty Images Schauspielerin Maisie Williams bei einem Filmfestival

Splash News.com "Game of Thrones"-Star Maisie Williams, 2018



