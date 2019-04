Es war ein Riesen-Schock für Film-Fans! Am Ostersonntag verstarb mit Hannelore Elsner (76) wohl eine der größten deutschen Schauspiel-Ikonen, die es jemals gab. Die gebürtige Burghausenerin erhielt im Zuge ihrer ambivalenten Darbietungen nicht nur den Bayerischen Fernsehpreis für ihr Lebenswerk, sondern sogar den Verdienstorden der Bundesrepublik Deutschland. Doch für welche künstlerischen Leistungen wird sie ihren Fans in Erinnerung bleiben? Das waren die größten Erfolge der Charakter-Darstellerin!

Die wohl erfolgreichste Rolle der 76-Jährigen datiert aus dem Jahr 2000: Im Film "Die Unberührbare" erhielt sie für ihre Darbietung der suizidgefährdeten Schriftstellerin Hanna Flanders den Deutschen Filmpreis, den Deutschen Kritikerpreis und den Bayerischen Filmpreis. Zu ihren bekanntesten Produktionen zählen aber auch "Mein letzter Film", die Fernsehserie "Die Kommissarin" oder auch der Abenteuerstreifen "Berlinger". Darüber hinaus wirkte die Bambi-Preisträgerin von 1983 bis 1997 auch in mehreren Tatort-Streifen mit und wurde einem jüngeren Publikum vor allem an der Seite von Rapper Bushido (40) bekannt – in der Filmbiographie "Zeiten ändern dich" trat sie als Mutter des Musikers in Erscheinung.

Möglicherweise kommt für Hannelore Elsner sogar noch eine weitere bedeutende Rolle hinzu: Bis zu ihrem Tod hat sie noch für die ARD-Produktion "Lang lebe die Königin" vor der Kamera gestanden. Ob der Dreh schon abgeschlossen war und ob die Schauspielerin in dem Film posthum noch zu sehen sein wird, ist jedoch unklar. Aktuell ist sie mit "Kirschblüten und Dämonen" im Kino vertreten.

Getty Images / Sean Gallup Hannelore Elsner, Schauspielerin

Anzeige

Getty Images Schauspielerin Hannelore Elsner

Anzeige

Getty Images Hannelore Elsner im November 2012

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de