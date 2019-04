Das wäre wirklich bitter! Weil Sylvie Meis (41) ihren Geburtstag kürzlich alleine gefeiert hatte, waren prompt Gerüchte aufgekommen, zwischen ihr und dem Filmproduzenten Bart Willemsen sei alles aus. Und tatsächlich bestätigte die TV-Moderatorin kurz danach, dass sie wieder Single ist. Zu den genauen Hintergründen der Trennung hüllt sie sich bislang noch in Schweigen – Freunde der Niederländerin sind hingegen schon mehr in Plauderlaune und verraten, woran die Liebe zerbrach.

Sylvie ist in Deutschland und den Niederlanden keine Unbekannte – egal, wo sie auftaucht, alle reißen sich um die Powerfrau. Und genau das soll das Problem gewesen sein. "Sylvie arbeitet viel und genießt das Leben. Sie ist in Deutschland ein Star, Bart gilt hier nur als der Mann an ihrer Seite. Darüber kam es zwischen den beiden öfter zum Streit. Sylvies Mann benötigt eine große Portion Selbstbewusstsein, die fehlte Bart", erklären Vertraute gegenüber Bunte. Nagt Sylvies Bekanntheitsgrad wirklich am Ego des Filmemachers? Die 41-Jährige äußerte sich noch nicht dazu.

Dem Bericht zufolge sei es aber nicht Bart gewesen, der den Schlussstrich gezogen hat, sondern Sylvie soll sich vor einigen Wochen von ihm getrennt haben. Das würde auch erklären, warum sich die Geschäftsfrau trotz Liebes-Aus so optimistisch und kämpferisch zeigt.

Getty Images Sylvie Meis und Bart Willemsen in Köln

Instagram / sylviemeis Sylvie Meis mit Bart Willemsen

WENN.com Sylvie Meis bei den About You Awards in München

