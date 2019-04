Diese Freundschaft hält offenbar allem stand! Seit einigen Wochen steht Schauspielerin Lori Loughlin (54) in der Kritik: Sie und ihr Ehemann, Designer Mossimo Giannulli, sollen ihren beiden Töchtern mit einer enormen Geldsumme Plätze an der Elite-Universität University of Southern California erkauft haben. Während die Gerichtsverhandlungen im vollen Gange sind und das Ehepaar und viele weitere Beteiligte im Mittelpunkt der verärgerten Öffentlichkeit stehen, lässt sich Bob Saget (62) nicht auf Diskussionen ein: Loris Full House-Kollege hat nichts als liebe Worte für sie übrig!

In einem Interview mit People wurde Bob mit dem aktuellen Bestechungsskandal konfrontiert, in den auch seine gute Freundin verwickelt ist. Das bedeutetet aber noch lange nicht, dass sich der Schauspieler auch auf das Thema einließ. Die Frage nach seinem Standpunkt in der ganzen Sache beantwortete Bob mit folgendem Statement: "Ich liebe sie sehr. Und das war's. Das ist eine private Angelegenheit und dabei will ich es auch belassen. Da ist seit 30 Jahren Liebe. Mehr sogar. Das ist alles, was ich dazu sagen kann", stellte Bob klar.

Auch weitere Stars der Sitcom und des Spin-offs Fuller House gehen mit dem Thema äußerst vertraulich um: DJ-Darstellerin Candace Cameron Bure (43) beteuerte immer wieder, stets zu ihrer Freundin zu stehen und Lori zu unterstützen. Die Reality-TV-Darstellerin und bald vierfache Mutter Kim Kardashian (38) hingegen zeigte überhaupt kein Verständnis für die Bestechung der Elite-Einrichtung.

Getty Images Lori Loughlin und Bob Saget

Anzeige

Getty Images Lori Loughlin und Bob Saget 2002 in Beverly Hills

Anzeige

Getty Images Candace Cameron Bure und Lori Loughlin

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de