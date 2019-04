Klaudia Giez (22) hat einen besonderen Draht zu Heidi Klums (45) Vater Günther Klum! Klaudia mit K war wohl die auffälligste Kandidatin bei Germany's next Topmodel im Jahr 2018. Mit ihrer verrückten, lockeren und außergewöhnlichen Art hat es die Laufsteg-Beauty bis auf den siebten Platz geschafft – und auch danach ging es die Karriereleiter weiter hinauf. So zog die Rothaarige einige große Jobs an Land, auch dank des Managements von Heidis Papa. In einem Interview verrät die Moderatorin jetzt, dass sie auch schon mit Herrn Klum feiern war!

Im Bunte-Interview verriet Klaudia, dass sie im Moment zwar keinen Kontakt zu Heidi habe, dafür aber umso mehr mit deren Eltern: "Ja, ich bin befreundet mit den Eltern von Heidi." Mit Günther habe sie es in Köln an Karneval auch schon ordentlich krachen lassen: "Ich war mal mit Günther Klum feiern. Wir haben uns supergut verstanden. Es war so lustig. Wir haben zusammen Süßigkeiten gesammelt. Er hat meinen Freund kennengelernt und hat mich gefragt, ob mein Freund ein Guter ist. Herr Klum war wie so ein Opi/Vater für mich."

Eins steht fest: Klaudia hat ihre Teilnahme bei dem Casting-Format bislang keine Sekunde bereut und unheimlich viel mitgenommen, wie sie in dem Gespräch offenbarte: "Ich bin immer noch superhappy, dass ich bei GNTM mitgemacht habe. Es hat superviel Spaß gemacht und ich hab superviel gelernt. Besser hätte es nicht laufen können." Hättet ihr gedacht, dass sich Klaudia und Günther so gut verstehen? Stimmt ab!

