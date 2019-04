Am Dienstag schockte diese Nachricht die deutsche Film- und TV-Landschaft! Die Schauspielerin Hannelore Elsner (76) ist am vergangenen Sonntag im Alter von 76 Jahren ganz plötzlich verstorben – sie soll eine kurze, schwere Krankheit gehabt haben, teilte ihr Anwalt mit. In einem Interview zu ihrem Film "Alles inklusive", einer Komödie aus dem Jahr 2014, in der es um Veränderungen im Leben geht, ließ sie tief blicken. Die Schauspielerin gab damals an, dass Veränderungen etwas Wundervolles im Leben seien, wenn man sie denn zulasse.

Im Interview mit Für Sie meinte Hannelore Elsner vor fünf Jahren, dass sich alles im Leben verändere. Die Frage sei nur, welche Einstellung man dazu habe. "Veränderung muss ja nichts Schlechtes sein. Man muss offen sein, darf sich nicht sperren. Außer wenn es um festgefahrene Meinungen und Konventionen geht, dann kann man ruhig gegen den Strom schwimmen." Im Allgemeinen solle man sich einfach gehen lassen, philosophierte sie.

"Im Idealfall sollte es darauf hinauslaufen, dass man das Leben immer schöner findet und genießt." Dazu gehöre es auch, dass man dankbar sei. Im Leben sollte es immer aufwärtsgehen, nie abwärts – "zumindest im eigenen Kopf", ergänzte sie.

Getty Images Hannelore Elsner, Schauspielerin

Getty Images Hannelore Elsner im November 2012

Getty Images Hannelore Elsner bei der "Hannas schlafende Hunde"-Premiere, 2016



