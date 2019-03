Jemma Lucy (30) freut sich auf ihr erstes Kind! Die Reality-Darstellerin ist mittlerweile fast im siebten Monat schwanger und verzückte ihre Social Media-Follower erst kürzlich mit Bikini-Bildern aus ihrem Thailand-Urlaub. Darauf ist auch langsam eine Rundung in der Körpermitte zu sehen. Jetzt verkündet die einstige Skandalnudel endlich das Geschlecht ihres ungeborenen Babys – mit einem Ultraschallbild auf ihren Social Media-Kanälen!

Den Ultraschall-Schnappschuss betitelt Jemma auf Instagram mit den Worten: "Es wird ein Mädchen." Zusätzlich versieht sie die Bildunterschrift mit drei Herzen. Zahlreiche Fans beglückwünschen die Djane. "Ich bin mir sicher, sie wird genauso schön wie du", kommentiert ein User. Nach nur einer Stunde erhält die frohe Botschaft schon über 18.000 Likes!

Nicht immer waren die Zeiten für Jemma so rosig wie im Moment. Auf ihrem Social-Media-Kanal erklärte sie kürzlich, warum sie keinen Kontakt mehr zu dem Vater des Kindes habe. “Ich habe mich mit dem widerlichsten Mann eingelassen, den ich jemals getroffen habe und heute ist es schließlich zu einem Ende gekommen. Leider ist er der Vater meines Kindes”, offenbarte das UK-Model. Der Mann soll die "Ex on the Beach"-Darstellerin “psychisch misshandelt haben”.

Instagram / jemlucy Jemma Lucys Ultraschallbild

Instagram / jemlucy Jemma Lucy im März 2019 in Phuket

Instagram / jemlucy Jemma Lucy, Reality-Star

