Katie Price (40) hat die wohl schwerste Entscheidung ihres Lebens getroffen. Ihr ältester Sohn Harvey (16) kam mit dem Prader-Willi-Syndrom auf die Welt, ist sehbehindert und hat Wachstumsstörungen. Bereits seit Wochen wird spekuliert, die fünffache Mutter wolle den 16-Jährigen in einer betreuten Einrichtung unterbringen. Vor wenigen Tage noch hatte sie das Gerücht dementiert – nun scheint sie ihre Meinung aber noch einmal überdacht zu haben: Katie möchte Havey nun doch in ein Pflegeheim unterbringen!

In einer Preview für das Finale ihrer TV-Serie My Crazy Life liegt Katie mit ihrem Sohn im Arm auf der Couch, als sie ihrem Freund Kris Boyson ihren Entschluss mitteilt. Die 40-Jährige erklärte, dass sie keine andere Wahl habe, als ihren Sohn in Pflege zu geben. "Was sie Harvey anbieten können, was ich nicht kann, ist tägliche Bewegung, ihm einen gesunden Ernährungsplan zusammenstellen", meinte sie und fügte hinzu, dass er in einer Einrichtung, anders als zu Hause, nicht einfach die Schränke nach Essen durchforsten könne.

Außerdem könne er in einem Pflegeheim neue Kontakte knüpfen und würde mehr Freiheit haben. Die Unternehmerin bezeichnete es als egoistisch, dass sie ihn bei sich behalten wolle. "Ich will nicht, dass er geht, aber die Ärzte, meine Mutter, alle sagen, dass es das Beste für ihn ist", gestand der Reality-Star.

Getty Images Katie Price im Oktober 2017

Anzeige

Supplied by WENN Harvey Price

Anzeige

Getty Images Katie Price bei einem Marathon in London, 2018

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de