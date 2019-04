Es war eine schwere Entscheidung. Nach Jahren der Pflege soll sich Model Katie Price (40) entschlossen haben, ihren Sohn Harvey (16) in einer betreuten Einrichtung unterzubringen. Der 16-Jährige leidet seit seiner Geburt unter dem Prader-Willi-Syndrom, ist sehbehindert und hat Wachstumsstörungen. Er soll nun eine Stunde entfernt von seiner Mutter leben und nur an Wochenenden und in den Ferien nach Hause zurückkehren. Die Fünffach-Mutter stellte nun aber klar: Das ist vollkommener Blödsinn.

Erst kürzlich hatten Insider in einem Interview behauptet, Katie sei wegen der Trennung von ihrem Sohn am Boden zerstört und fühle sich sehr einsam in dem großen Haus. Das nahm die 40-Jährige nun zum Anlass, um endlich Klartext zu sprechen. "Trotz Spekulationen: Harvey ist nicht in Vollzeitbetreuung. Er geht wie üblich in die Schule. Ich bin nicht untröstlich. Danke ihnen", schrieb das TV-Sternchen auf Twitter. Außerdem bat sie um bessere Recherche, bevor man Gerüchte über ihre Kinder verbreite.

Schon 2013 hatte Katie dem Guardian erklärt, sie werde Harvey niemals in ein Pflegeheim geben, da es dort viele "böse Menschen" gebe. "Er wird immer zu Hause leben. Er verlässt mich nicht", so der Star. In den Folgejahren wurden die Probleme allerdings immer größer.

Instagram / officialkatieprice Katie Price mit drei ihrer fünf Kinder

Instagram / oficcialkatieprice Katie Price, Reality-TV-Star

Instagram / officialkatieprice Katie Price mit ihrem Sohn Harvey

