Victoria Beckham (45) und ihre Schwiegertochter in spe verstehen sich blendend! Ende vergangenen Jahres machte es ihr Sohn Brooklyn (20) öffentlich: Er und das Model Hana Cross sind ein Paar. Seitdem sieht man die zwei meist schwer verliebt turtelnd – und auch eine gewisse Ähnlichkeit zur Mama des 20-Jährigen ist offenkundig. Doch Hana und das Ex-Spice Girl sehen sich nicht nur ähnlich: In einem Interview verriet die Laufstegschönheit, dass sie mit Victoria einfach über alles reden kann – und ihr vor allem in Fashion-Fragen vertraut!

"Wir tauschen uns über alles Mögliche aus. Sie hilft mir sogar, mich für das Coachella zu stylen – wahrscheinlich werden es Jeans-Shorts, ein Croptop und Converse-Schuhe", gab Hana im Tatler-Interview für die Juni-Ausgabe preis. Und siehe da: Tatsächlich erschien sie am vergangenen Wochenende fast in genau diesem Outfit auf dem Musik-Festival. Gemeinsame Fotos von Hana und Victoria schienen in der Vergangenheit zusätzlich zu beweisen: Die 45-Jährige ist begeistert von Brooklyns Freundinnen-Wahl.

Dass sich die Frau von David Beckham (43) und seine Liebste gut verstehen, ist für Brooklyn sicherlich von Bedeutung. Immerhin ließ er sich vor knapp einem Jahr sogar ein Tattoo für seine Mama stechen: Auf dem linken Oberarm findet sich beim Social-Media-Star ein mit Rosen verziertes Herz, in dem "Mum" steht.

Getty Images Hana Cross und Brooklyn Beckham im April 2019

Action Press / Doug Peters / Empics Brooklyn Beckham und Hana Cross in London

Getty Images Victoria Beckham im März 2019

