Aktuell läuft die heiß ersehnte letzte Staffel von Game of Thrones und seit zwei Wochen rätseln die Fans der Serie nun wieder auf Hochtouren, wer am Ende den eisernen Thron besteigen wird. Neben Gewalt und Intrigen ist auch Inzest keine Seltenheit in der Roman-Verfilmung. Zuletzt hatte Jon Snow (Kit Harington, 32) seine Tante Daenerys Targaryen (Emilia Clarke, 32) geküsst. In einem ursprünglichen Entwurf des Buches war aber ein ganz anderes Familienmitglied für eine Liebes-Verwicklung mit dem Serienhelden vorgesehen.

+++Achtung, Spoiler!+++

Arya Stark (Maisie Williams, 22) mit Halbbruder Jon Snow? Kaum vorstellbar, aber genau das hatte sich Autor George R. R. Martin (70) laut Holllywood Life wohl ausgedacht. Ein nicht verfilmter Auszug besage, dass Arya nach einer bedeutenden Begegnung mit Jon schließlich mit Schrecken erkennen sollte, dass sie in ihn verliebt sei. Ihre Leidenschaft füreinander sollte die Halbgeschwister eigentlich durch die gesamten Romane quälen, bis Jons wahre Abstammung – als Targaryen – enthüllt werden würde.

In der Verfilmung verliebt sich der Held in die schöne Daenerys, doch im wahren Leben schlägt das Herz des Schauspielers weder für Emilia noch für Maisie. Eine ganz andere Schönheit vom GoT-Set hat es dem Darsteller angetan. Im vergangen Jahr läuteten sogar schon die Hochzeitsglocken: Er heiratete Rose Leslie (32), die ihm in der Rolle der Ygritte ordentlich den Kopf verdreht hatte. In der dritten Staffel verliebte sich Jon in die Wildlings-Frau – auch in der Realität!

