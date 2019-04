Fans von Gute Zeiten, schlechte Zeiten sitzen auf heißen Kohlen! Nachdem Lilly (Iris Mareike Steen, 27) ihren besten Kumpel Chris (Eric Stehfest, 29) geküsst hatte, zweifelte sie immer stärker an einer Zukunft mit ihrem Freund Tuner (Thomas Drechsel, 32). Um sich ihrer Gefühle klar zu werden, nahm sich die angehende Ärztin eine Auszeit und reiste für einen Hilfseinsatz nach Kenia. Der Afrika-Aufenthalt ist nun beendet und Lilly zurück in Berlin – und laut Vorschau soll es in der heutigen Folge zur Aussprache zwischen ihr und Tuner kommen. Ob das GZSZ-Traumpaar noch eine Chance hat oder sich endgültig trennt?

Achtung, Spoiler!

Im Netz veröffentlichte RTL vor der Ausstrahlung der heutigen Folge ein Video, das den Zuschauern einige Anhaltspunkte dazu liefert, was sie heute ab 19:40 Uhr erwartet. Wie der Clip verrät, kann Lilly einem klärenden Gespräch mit ihrem Noch-Freund nicht mehr länger aus dem Weg gehen. "Ich will eine Antwort", setzt Tuner seiner Angebeteten die Pistole auf die Brust. Dabei lässt Lillys Gesichtsausdruck bereits erahnen, dass sie keine guten Nachrichten für ihren Freund hat. "Es geht nicht", macht sie das Beziehungs-Aus schließlich mit Tränen in den Augen endgültig.

Auf Facebook sorgte das Video bereits für hitzige Diskussionen. "Ich finde es schade. Da war mal ein normales Paar in der Serie und dann muss das auch wieder zerstört werden", brachte ein enttäuschter Fan seine Sichtweise zum Ausdruck und heimste für seinen Kommentar zahlreiche Likes ein. Allerdings scheint das angedeutete Beziehungs-Aus längst nicht allen Zuschauern dermaßen nahezugehen. "Die beiden haben eh nie zusammengepasst", kommentierte eine der weniger betroffenen Userinnen nüchtern.

RTL / Sebastian Geyer Iris Mareike Steen, Schauspielerin

Instagram / thomas.drechsel.official Thomas Drechsel im September 2018

MG RTL D / Bernd Jaworek Iris Mareike Steen, Schauspielerin

