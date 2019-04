Steht auf den Pässen der Geissens bald ein anderer Name als bisher? Wenn es nach dem Willen von Unternehmer Robert (55) und seiner Frau Carmen (53) geht, definitiv! Durch die Reality-TV-Serie Die Geissens erlangte das Millionärs-Paar Bekanntheit – bereits seit 2011 bekommen TV-Zuschauer dort umfassende Einblicke in das luxuriöse Jetset-Leben der beiden. Doch nun wollen sie ihren Nachnamen ändern lassen – der Grund dafür: Die englischsprachige Schule ihrer Kinder!

Der Familienname werde bürgerlich mit scharfem S geschrieben, also Geiß. Das führe in der englischsprachigen Schule der beiden Kinder Davina (15) und Shania (14) jedoch zu Problemen: "Die Kinder bekommen ihre Papiere mit dem scharfen S in der Schule nicht ausgefüllt“, so Robert gegenüber Bunte. "Die machen aus dem scharfen S ein großes B", zeigte sich der Fernseh-Darsteller wenig begeistert.

Dieses Phänomen schien Robert inzwischen jedoch bestens bekannt zu sein: "Haben wir übrigens beim Zoll auch immer: Da werden wir auch immer ‚Geib‘ genannt." Ob der Wunsch des Glamour-Paares bei den deutschen Behörden Anklang findet, sei noch nicht bekannt. Der "Uncle Sam"-Gründer gab sich aber bereits zuversichtlich: "Werden wir bestimmt auch durchbekommen."

