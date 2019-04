Anlässlich des Todes von Hannelore Elsner (✝76) strahlte die ARD am Dienstag die Komödie "Alles auf Zucker" aus. In dem Streifen spielt sie Marlene – die Frau von Jaeckie Zucker, einem arbeitslosen ehemaligen DDR-Sportreporter. Verkörpert wird die männliche Hauptrolle von Henry Hübchen (72). Der Berliner äußerte sich nun erstmals zu dem plötzlichen Ableben seiner einstigen Kollegin – und sprach in den höchsten Tönen von ihrer Zusammenarbeit!

Laut Bunte meinte Henry Hübchen in einem Statement über Hannelore Elsner: "Für den Film 'Alles auf Zucker‘ ist sie in mein Leben getreten und blieb da. Von meinen Filmehefrauen war sie mir die liebste. Wir waren ein perfektes Paar." Sie sei charmant, klug, erotisch, schwierig und einfach zugleich, suchend, lustig und ernst gewesen. "Immer, wenn wir uns zufällig begegneten, haben wir uns versprochen, wieder etwas zusammen zu machen. Es gibt den Spruch: Verschoben ist nicht aufgehoben – manchmal aber doch", verriet der 72-Jährige.

Ein Drehtag mit der Schauspiel-Ikone sei nicht irgendein Tag gewesen, sondern eine erfüllende Arbeit, erinnerte sich Hübchen im NDR-Interview zurück. "Ich kannte sie nur als jemand, der ernsthaft arbeitet und sich nur ernsthaft mit der Rolle beschäftigt", erklärte er weiter.

United Archives GmbH Henry Hübchen und Hannelore Elsner in "Alles auf Zucker"

Getty Images Hannelore Elsner im Februar 2016

Getty Images Henry Hübchen und Hannelore Elsner bei der Berlinale 2008

