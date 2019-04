Wenn der Lehrling zum Lehrer wird! Bei Sabrina Mockenhaupt (38) und Erich Klanns (32) Let's Dance-Proben hat normalerweise der Profitänzer die Hosen an. Woche für Woche schreibt der Parkettmeister seiner prominenten Schülerin vor, wie sie ihren Körper bewegen soll. Nun drehte Mocki aber mal den Spieß um und forderte Erich heraus: Die Langstreckenläuferin und mehrfache nationale Meisterin wollte ihren Tanzpartner unbedingt rennen sehen! Ob sich der Choreograf darauf wohl einlässt?

Ein Blick auf die Instagram-Accounts der beiden genügt, um festzustellen: Die zwei legten tatsächlich eine ordentliche Strecke zurück! "Er hat's getan, der liebe Erich Klann", witzelte Sabrina in der Bildunterschrift ihres sportlichen Schnappschusses. Das Bild hält die fitten Fernsehstars auf der berühmten Südbrücke am Kölner Rhein fest. Erich widmete der Cardioeinheit ebenfalls einen Beitrag im Netz. Darin zeigte er sich vor allem von Sabrinas Leidenschaft für den Sport begeistert: "Die Mocki in ihrem Element", war er erstaunt. Ob sich die beiden auch ein Wettrennen lieferten?

In den gemeinsame Instagram-Storys hätte er wohl offenbar gar nicht gedacht, überhaupt mit ihrem Tempo mithalten zu können! "Mocki, dass ich mal mit dir laufen gehen", war der laufende Tänzer selbst ganz überrascht. Mittlerweile dürfte aber Erich wieder das Steuer übernommen haben – immerhin steht am Freitag ein Langsamer Walzer zu Elton Johns (72) "Can You Feel the Love Tonight" an! Also auf ins Tanzstudio!

Instagram / sabrinamockenhauptofficial Sabrina Mockenhaupt, Langstreckenläuferin

Instagram / sabrinamockenhauptofficial Erich Klann und Sabrina Mockenhaupt

Getty Images Erich Klann und Sabrina Mockenhaupt in der vierten "Let's Dance"-Show

