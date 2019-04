Am vergangenen Ostersonntag erschütterten die Anschläge in Sri Lanka die Welt. Aktuell geht man davon aus, dass 359 Menschen bei den von Selbstmordattentätern ausgelösten Explosionen ums Leben gekommen sind. Unter den Opfern befinden sich auch drei von vier Kindern des milliardenschweren dänischen Unternehmers Anders Holch Povlsen (46). Das tragische Schicksal der Unternehmerfamilie und der zahlreichen weiteren Trauernden berührte offenbar auch die dänische Krone!

Wie Dana Press und Ekstra Bladet berichten, nutzte Prinz Frederik (50) einen Termin an der Technischen Universität im dänischen Lyngby, um den vom Attentat betroffenen Familien die royale Anteilnahme zu bekunden. "Es ist eine ganz furchtbare Tragödie und wir denken an die Hinterbliebenen", wird der dänische Kronprinz zitiert. Den dänischen Medien zufolge richtete sich der Sohn von Königin Margrethe II. und Prinz Henrik (✝83) von Dänemark in seinem Statement an alle Trauernden und nicht explizit an seine Landsleute.

Auch wenn Frederik das Statement bei seinem öffentlichen Auftritt eher allgemein hielt: Das Schicksal der dänischen Unternehmerfamilie dürfte ihm wohl besonders nahegehen. Denn seine Nachkommen Prinz Christian (13), Prinzessin Isabella (12), Prinz Vincent (8) und Prinzessin Josephin (8) sind ungefähr im selben Alter wie die verstorbenen Kinder von Anders Holch Povlsen und dessen Frau Anne.

Getty Images Anders Holch Povlsen im August 2017 in Aarhus

Getty Images Prinz Frederik im April 2016 in Helsingör

Getty Images Anders Holch Povlsen und seine Frau Anne im Mai 2018 in Kopenhagen

