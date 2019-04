Bald ist es so weit! Herzogin Meghan (37) ist in den letzten Wochen ihrer Schwangerschaft angekommen: Schon Ende April könnte das erste Kind der ehemaligen Schauspielerin auf die Welt kommen. Die gebürtige Amerikanerin und ihr Ehemann Prinz Harry (34) können es zwar kaum abwarten, Eltern zu werden. Doch angeblich liegen bei der Hochschwangeren die Nerven blank. Dabei hat sich das Herzogspaar gut auf die Ankunft seines Sprösslings vorbereitet!

Grundsätzlich ist die 37-Jährige jemand, der sehr auf sich achtet – umso mehr jedoch, seit sie schwanger ist. "Selbst bei ihren Putzmitteln. Sie ist da supervorsichtig, was sie benutzt. Sie möchte unbedingt natürliche Produkte verwenden", verriet eine Quelle gegenüber People. Genauso rein wie den Körper möchte das Paar auch seinen Geist halten. Die zwei sollen täglichen meditieren. Ein weiterer Schritt für mehr Ruhe vor dem neuen Lebensabschnitt war Meghans Baby-Pause. Auf die hatte sie sich schon Anfang März gefreut. Sie wolle "endlich die Füße hochlegen", erklärte sie in einer Diskussionsrunde am Weltfrauentag.

Genug Platz, um sich bequem aufs Sofa legen zu können, hat die Herzogin mittlerweile. Erst vor wenigen Wochen haben sie und Harry ihre neue Bleibe Frogmore Cottage bezogen. Außerdem haben sie kürzlich wichtige organisatorische Schritte vorgenommen: Die Sussexes pflegen jetzt einen eigenen Instagram-Account. Auf ihrem Social-Media-Profil werden sie womöglich auch das erste Foto von ihrem Baby veröffentlichen. Alles in allem ist das Paar wohl voller Zuversicht und freut sich auf das bevorstehende Kapitel in seinem Leben. "Das ist eine sehr glückliche Zeit für Meghan und Harry. Das Baby hat sie noch sie enger zusammengebracht", erzählte dem People-Magazin ein weiterer Insider.

