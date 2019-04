Die Songs von Michael Wendler (46) stacheln Laura Müllers Emotionen an! Seit Anfang des Jahren sind der Schlagerstar und die Schülerin offiziell ein Paar – und demonstrieren ihre Liebe offen im Netz und im TV. Neben seiner frisch aufgeblühten Beziehung produziert der Sänger zurzeit neue Hits für seine Fans. Doch statt sich als echtes Groupie-Girl für ihren Partner zu freuen, bringen die Texte Laura gelegentlich sogar zum Weinen!

Wie Michael jetzt in einem Interview mit RTL erklärt, sei seine Freundin im Bezug auf seine Musik ganz schön empfindlich: "Laura ist da sehr emotional. Jedes Mal, wenn ich einen Song schreibe, dann verinnerlicht sie den Song so intensiv, dass sie entweder glaubt, er ist für sie geschrieben oder für eine andere Person geschrieben!" Dann kullerten bei der 18-Jährigen sogar einige Tränen, so dass der 46-Jährige sie trösten müsse. "Ich mach ihr dann klar: 'Du, das ist einfach nur auch ein bisschen Fantasie.' Das ist ja nicht immer alles autobiografisch!", betont er.

Hört man sich Michaels aktuelle Lyrics mal genauer an, ist es kaum verwunderlich, dass Laura dahinter eine andere Frau vermutet: In einem kurzen Instagram-Video konnten seine Fans erste Töne aus seinem Lied "Eine Nacht im Regen" hören. "Der erste Kuss in meinem Leben" und "Jetzt bist du zurück" heißt es darin – eine Anspielung auf die erste Liebe des Wahl-Amerikaners?

RHEINPRESS Michael Wendler singt bei der Sixx Paxx Roxx Tour

Anzeige

Instagram / lauramuellerofficial Laura Müller im April 2019

Anzeige

Instagram / wendler.michael Michael Wendler, Sänger

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de