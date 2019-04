Kommt jetzt TS7? Sechs Studioalben hat Taylor Swift (29) bereits veröffentlicht – das musikalische Spektrum reichte von Country, dem musikalischen Ursprung der Sängerin, bis hin zu Pop. Jede ihrer Scheiben verkaufte sich zwischen 4,5 und zwölf Millionen Mal. Dafür erntete die 29-Jährige mehrfach Platin. Nun könnte TayTay neue Musik veröffentlichen. Ihre Website und aktuelle Social-Media-Posts lassen Fans hoffen, dass sie auf diese Weise eine neue Platte ankündigt.

Zum einen zeigt Taylors Homepage einen Countdown, der am 26. April enden wird. Zum anderen hat sie zuletzt auf Instagram verschiedene Bilder gepostet, die sich eindeutig von denen des “Reputation”-Albums unterscheiden. Während die vergangene Ära dunkler und düsterer war, sind die neuen Aufnahmen eher hell und pastellig. Dazu teilte die Musikerin “4.26”, was ebenfalls für das April-Datum stehen könnte. Ein weiteres Pic von Ende Februar zeigt zudem sieben Palmen. Fans wollen darin Zeichen für ein kommendes siebtes Studioalbum erkennen.

Während ihre Follower auf weitere News von Taylor warten, muss einer von der Sängerin Abstand halten: ihr Stalker. Dreimal soll er in ihre New Yorker Wohnung eingebrochen sein und sogar in ihrem Bett geschlafen haben. Vor Gericht drohen ihm nun bis zu vier Jahre Knast.

Getty Images Taylor Swift bei den American Music Awards 2018

@parisamichelle / MEGA Taylor Swift bei den iHeartRadio Music Awards 2019

Getty Images Taylor Swift bei den American Music Awards 2018

