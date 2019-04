Am heutigen Freitag betreten die Promis wieder das Let's Dance-Parkett! Über Ostern gönnten sich die Tanz-Paare alle eine kleine Verschnauf-Pause, um die Feiertage mit ihren Familien zu verbringen. Danach ging es für Evelyn Burdecki (30), Oliver Pocher (41) und Co. erneut zum Training, denn auch in der fünften Liveshow müssen die Stars alles geben, um es in die nächste Runde zu schaffen. Wer hat wohl die besten Chancen?

Die vergangenen Wochen haben bewiesen: Eine gute Jury-Bewertung reicht nicht immer aus, um weiterzukommen. In der vierten Liveshow traf es den Modedesigner Thomas Rath (52), der von Joachim Llambi (54) und seinen Kollegen meist nur positives Feedback erhalten hatte – im Gegensatz zu Kerstin Ott (37): Die Sängerin erntet seit Staffel-Beginn regelmäßig Kritik. Ob es diese Woche eng für sie werden könnte? Auch Dschungelcamp-Gewinnerin Evelyn musste schon mehrmals zittern. Bisher konnte sie aber immer auf die Anrufe ihrer treuen Fans zählen.

Handball-Star Pascal Hens (39) mausert sich hingegen zu einem Geheimfavoriten. Mit seiner Tanzpartnerin Ekaterina Leonova (32) begeistert der Zwei-Meter-Mann sowohl das Publikum als auch die Jury. Schlagerstar Ella Endlich (34) hat ebenfalls gute Chancen, sich den Titel "Dancing Star 2019" zu holen. Immerhin war sie die erste Kandidatin der Staffel, die dreimal zehn Punkte abräumte. Ob sie an diesen Erfolg anknüpfen kann? Wer ist euer Favorit bei "Let's Dance"? Stimmt ab!

