Bill Kaulitz (29) ist überglücklich! Bald hat der Tokio Hotel-Frontmann nämlich ein neues Familienmitglied. Schließlich hat sein Zwillingsbruder Tom (29) Heidi Klum (45) einen Heiratsantrag gemacht und wird das Topmodel noch in diesem Jahr heiraten. Für den Musiker, der oft gemeinsam mit dem Paar unterwegs ist, ist das eine großartige Sache und er freut sich sehr auf die Zeremonie. Doch würde Bill eines Tages selbst mal vor den Altar treten?

In der "Hand Blomberg Show" auf dem Berliner Radiosender 104.6 RTL beantwortete der 29-Jährige nun die Frage aller Fragen. Die Antwort darauf, scheint für ihn beinahe selbstverständlich zu sein. "Ich will gerne heiraten", entgegnete der Künstler daraufhin. Doch bei dieser Überlegung fehlt im etwas ganz Entscheidendes: eine zweite Person. "Ich bin zero verliebt, es gibt auch nichts in Aussicht, von daher würde ich sagen – so schnell werde ich bestimmt nicht heiraten", witzelte Bill.

Zuerst steht aber die Hochzeit seines Bruders an und auch auf einen obligatorischen Junggesellenabschied wird hierbei nicht verzichtet. Wie genau der ablaufen soll, hat der Sänger ebenfalls schon im Kopf. "Wir machen keine peinlichen Nummern, so was lassen wir lieber aus", verriet er weiter.

Getty Images Tom Kaulitz, Heidi Klum und Bill Kaulitz

Anzeige

Schultz-Coulon/WENN.com Bill Kaulitz, Sänger

Anzeige

Lies Angeles / MEGA Tom und Bill Kaulitz in Los Angeles

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de