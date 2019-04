Langsam wird es ernst! Die Hochzeit von Heidi Klum (45) und Tom Kaulitz (29) befindet sich offenbar bereits in der heißen Planungsphase. Mit Einzelheiten zur Zeremonie halten sich die Turteltauben in der Öffentlichkeit zwar noch zurück – dennoch lassen das Model und der Tokio Hotel-Gitarrist ab und an kleinere Details durchsickern. Über die Pläne für den anstehenden Junggesellenabschied plauderte nun allerdings Zwillingsbruder Bill (29): In einem Interview verriet er, ob dem Bräutigam ein Abend voller Peinlichkeiten bevorsteht!

Im Rahmen der Hans Blomberg Show des Berliner Radiosenders 104.9 RTL offenbarte der Sänger jetzt, dass für Toms letzte Nacht in Freiheit keine allzu wilde Party geplant sei. "Wir machen keine peinlichen Nummern, so was lassen wir lieber aus", verriet Bill. Statt in die Bachelor-Hochburg Las Vegas zu fliegen, könne er sich sogar vorstellen, den Tag in der deutschen Hauptstadt zu verbringen. "Also ein Bier Bike wäre ganz lustig – gibt es in Amerika aber nicht, das ist schwierig. Dann müsste ich den Junggesellenabschied tatsächlich in Berlin machen", ließ der Musiker durchblicken. Bislang stecke der "Melancholic Paradise"-Interpret aber noch mitten in der Planung – und versuche dabei, auch auf Toms Wünsche einzugehen.

Sein Zwillingsbruder habe auch schon ein paar konkrete Vorstellungen geäußert, die Bill nun umzusetzen versuche. Dennoch wolle er sich vom seinem Bruder nicht komplett in die Karten schauen lassen, wie er gegenüber RTL.de erzählte. "Es muss natürlich auch irgendwie eine Überraschung für ihn sein", gab Bill zu verstehen.

Schultz-Coulon/WENN.com Bill Kaulitz, Sänger

Anzeige

Instagram / billkaulitz Tom und Bill Kaulitz

Anzeige

P. Hoffmann / WENN.com Bill Kaulitz, Heidi Klum und Tom Kaulitz bei den About You Awards 2019

Anzeige

Seid ihr schon gespannt, wie Toms Junggesellenabschied aussehen wird? Ja, total! Nein, das interessiert mich nicht. Abstimmen Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de