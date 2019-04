Jetzt machen sie als Dreiergespann die Teppiche der Welt unsicher! Seit einem Jahr sind Heidi Klum (45) und Tom Kaulitz (29) schon liiert. Viel Zweisamkeit genießen die Turteltauben aber nicht. Denn Toms Zwillingsbruder Bill (29) weicht kaum von ihrer Seite – und so war ein öffentlicher Auftritt zu dritt auch nur eine Frage der Zeit. Bei den ABOUT YOU Awards hatten Heidi und Tom jetzt ihren ersten Red Carpet Auftritt in Deutschland als Paar. Zu diesem besonderen Anlass erschienen sie doch tatsächlich Bill mit im Schlepptau – Promiflash fing ganz besondere Momente ein!

Fans und Fotografen staunten am Donnerstagnachmittag nicht schlecht, als das Trio bei der Influencer-Verleihung in München über den Teppich schritt. Im Tierprint-Zweiteiler posierte die Germany's next Topmodel-Moderatorin ganz lässig zwischen ihrem zukünftigen Ehemann und ihrem Schwager in spe. Promiflash erwischte Tom und Heidi sogar beim Busseln, während Bill glücklich in die Kamera strahlte.

Wie eng das Verhältnis zwischen den Tokio Hotel-Twins ist, machen sie immer wieder in Interviews deutlich. Im Februar verriet Tom, dass seine Zukünftige kein Problem damit habe, dass er ständig mit seinem Bruder aufeinander hocke. "Anders geht es aber auch nicht. Sie hat relativ schnell gemerkt, dass er auch nicht so verkehrt ist", meinte der 29-Jährige.

Promiflash Bill Kaulitz, Heidi Klum und Tom Kaulitz im April 2019

Anzeige

Promiflash Bill Kaulitz, Heidi Klum und Tom Kaulitz bei den ABOUT YOU Awards 2019

Anzeige

Instagram / billkaulitz Bill Kaulitz, Heidi Klum und Tom Kaulitz

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de