Rote Teppiche sind für Stars der Rahmen, in dem sie sich besonders gerne sexy zu zeigen scheinen. Seit sich der Status des Stylisten im Laufe der vergangenen Jahre im Team eines Promis gefestigt hat, kommen echte Fashion-Fauxpas immer seltener vor. Dennoch scheint es einige Berühmtheiten zu geben, die ihre Rundungen gerne besonders stark in Szene setzen. So wie dieser Reality-Star, der bei der Premiere von "Extremely Wicked, Shockingly Evil, and Vile" mit einem Mega-Ausschnitt auf volles Risiko geht!

Mit ihrer Sexyness zu geizen gehört nun wirklich nicht zum Repertoire von Love Island-Beauty Megan Barton Hanson (25). Doch bei der Vorführung von Zac Efrons (31) neuestem Projekt, trieb es die 24-Jährige auf die Spitze. Wie Bilder des Events zeigen, erschien der Star in einem hautengen, roten Kleid – welches ihr Hammer-Dekolleté nicht wirklich im Zaum halten konnte. Stattdessen wölbten sich ihre eingeengten, weiblichen Rundungen gefährlich weit über den Ausschnitt ihres Kleides. Zu einem peinlichen Nippel-Blitzer ist es an diesem Abend zum Glück dann trotz der Mode am Limit nicht gekommen.

Zuletzt hatte Megan mit ihrem turbulenten Liebesleben für Schlagzeilen gesorgt: Nach der Trennung von "Love Island"-Co-Star Wes Nelson erklärte sie erst, sie wolle nun auch Frauen daten. Außerdem wurde ihr ein Flirt mit X Factor-Gewinner James Arthur (31) nachgesagt – dies dementierte der Sänger jedoch.

Lia Toby / WENN.com Megan Barton Hanson bei der "Extremely Wicked, Shockingly Evil, and Vile"-Premiere

Lia Toby / WENN.com Megan Barton Hanson bei der "Extremely Wicked, Shockingly Evil, and Vile"-Premiere

Getty Images Wes Nelson und Megan Barton Hanson, ehemaliges UK-"Love Island"-Paar

