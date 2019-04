Süße Baby-Überraschung von Ania Niedieck (35)! Vor zwei Jahren wurde die Alles was zählt-Darstellerin zum ersten Mal Mutter. Nun verkündete sie ganz stolz: Ihre Tochter Charlotte bekommt schon bald ein Geschwisterchen. Die Schauspielerin ist bereits im fünften Monat schwanger und will das nicht mehr länger geheim halten. Ihre Serien-Kollegen hatte die werdende Mama natürlich schon vorher eingeweiht – und das ganz modern via Rundmail.

"Meine engsten Freunde und Verbündeten am Set wussten von Anfang an Bescheid. Die waren alle ganz süß und hatten dann richtige Panik, sich zu verplappern", erzählte Ania im Interview mit RTL. Als dann ein großer Termin für das gesamte Schauspiel-Team anstand, ließ sie die Bombe endgültig platzen und schickte eine Nachricht in die gemeinsame Whatsapp-Gruppe des Casts: "Wörtlich habe ich geschrieben: 'Leute, der eine oder andere weiß wahrscheinlich schon Bescheid, ich bin nicht mehr alleine unterwegs' und einen Schwangerschafts-Emoji angehängt."

Die erfreuliche Neuigkeit habe sich rasend schnell herumgesprochen und alle hätten der 35-Jährigen ganz lieb gratuliert. Nun, da die Katze aus dem Sack ist, scheint der Blondine auch ein Stein vom Herzen zu fallen. "Ich muss es auch nicht mehr beim Bäcker oder auf dem Spielplatz verheimlichen und teile meine Schwangerschaft mit der ganzen Welt", schwärmte sie.

Instagram / ania_niedieck Ania Niedieck und Cheyenne Pahde, August 2018

Instagram / ania_niedieck Ania Niedieck und Kaja Schmidt-Tychsen am Set von "Alles was zählt"

Instagram / ania_niedieck Ania Niedieck mit ihrem Ehemann Chris und ihrer Tochter Charlotte

