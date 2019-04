Ania Niedieck (35) ist wieder in freudiger Erwartung! Vor zwei Jahren wurden die Alles was zählt-Darstellerin und ihr Ehemann Chris zum ersten Mal Eltern. Im Promiflash-Interview verriet die Schauspielerin Anfang des Jahres, dass ihre Tochter Charlotte stolze fünf Kilo bei der Geburt gewogen hat. Ob ihr zweiter Nachwuchs genau so ein Wonneproppen wird? Die 35-Jährige ist nämlich bereits im fünften Monat schwanger!

"Nach Zeiten der Verzweiflung und Unsicherheit hast du nun endlich nach mehreren Anläufen den Weg zu uns gefunden!", verkündete Ania die Schwanger-News stolz mit einem Kugel-Foto auf Instagram. Warum aber hat sie diese freudige Nachricht so lange für sich behalten? "Es kann ja immer noch so viel passieren und deshalb wollte ich einfach sicher sein, dass alles in Ordnung ist, bevor ich das mit der ganzen Welt kommuniziere", erklärte Ania im Gespräch mit RTL. Ob es ein Junge oder ein Mädchen wird, wisse sie allerdings noch nicht. Charlotte freue sich jedoch schon sehr über ihr Geschwisterchen.

Die Blondine verriet weiter, dass es ein absolutes Wunschkind sei – ob und wann sie zu AWZ zurückkehre, wisse sie aber noch nicht. "Weil ich muss ja erstmal gucken, was mich da erwartet. Ich hoffe natürlich, dass es nicht all zu lange dauert. Man kann ja erstmal mit ein paar Stunden am Tag einsteigen", meinte Ania.

Instagram / ania_niedieck Ania Niedieck mit ihrem Ehemann Chris und ihrer Tochter Charlotte

Anzeige

Getty Images Ania Niedieck im Juni 2016

Anzeige

Instagram / ania_niedieck Ania Niedieck mit ihrer Tochter Charlotte

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de