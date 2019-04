Der Tod ihrer großen Liebe versetzte Daniela Büchner (41) in tiefe Trauer. Am 17. November starb Kult-Auswanderer Jens' (✝49), der durch Goodbye Deutschland bekannt wurde, nach einem kurzen und schweren Kampf gegen den Lungenkrebs. Seither teilt Danni den Kummer über den tragischen Verlust ihres Mannes mit ihrer Community im Netz. Jetzt veröffentlichte sie ein Foto von sich und Jens, das ihre Fans bislang noch nicht kannten.

In ihrer Instagram-Story lud die 40-Jährige einen Schwarz-Weiß-Schnappschuss hoch, der sie und den Ballermann-Star miteinander kuschelnd im Flugzeug zeigt. Darauf ist Danni zu sehen, wie sie sich liebevoll an ihren Schatz schmiegt und ihren Kopf sanft auf dessen Schulter legt. "Einfach nur wir", lauten ihre melancholischen Zeilen dazu – gefolgt von einem weinenden Emoji und einem gebrochenen Herzen.

"Wenn man geträumt hat, dass alles noch wie früher ist, aber dann merkt: Nichts ist mehr so, wie es mal war. Ich vermisse dich so sehr", schrieb die Neu-Brünette außerdem in einer weiteren Story. Für ihre fünf leiblichen Kids und ihre drei Stiefkinder bleibt Danni nach außen hin stark, doch in ihrem Inneren scheint es manchmal eben doch anders auszusehen.

P.Hoffmann/WENN.com Daniela Büchner bei der "Goodbye Jens"-Benefizveranstaltung in Essen

Anzeige

Instagram / dannibuechner Daniela Büchner im April 2019

Anzeige

ActionPress Jens und Daniela Büchner in Cala Millor

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de