Er ist der amtierende Sexiest Man Alive: Idris Elba (46), Schauspieler, Filmproduzent, Musiker und DJ auf Prinz Harrys (34) und Herzogin Meghans (37) Hochzeit. Noch dazu ist er Papa einer Teenager-Tochter und eines Dreijährigen, beide aus früheren Beziehungen. Doch auch wenn er mit den Müttern seiner Kinder nicht zusammen ist – Single ist der charmante "Luther"-Darsteller nicht mehr. Seit Februar letzten Jahres ist er mit Model Sabrina Dhowre (29) verlobt. Doch das lief nicht wirklich nach Plan.

Wie Idris in The Ellen DeGeneres Show ausplauderte, entschied er sich spontan für den Antrag: "Es war ungefähr zwei Tage vor Valentinstag und ich hatte diesen Ring in meiner Tasche", erzählte er der Moderatorin. "Und dann kam der Valentinstag näher und sie musste irgendwo hinfliegen, also bestand die Möglichkeit, dass ich sie am Valentinstag nicht sehen würde. Ich hab da diesen Film gemacht und Sabrina war jeden Tag am Set. Sie kannte die gesamte Crew. Während des Screenings, es war eine private Vorstellung für die Schauspieler und die Crew, fiel ich einfach auf die Knie. Es war sehr nervenaufreibend."

Gegenüber People verriet der Sexiest Man Alive auch, warum gerade Sabrina die Richtige ist: "Sie bringt mich zum Lachen und wir haben gemeinsame Ziele. Sie macht mich glücklich. Sie bringt mich dazu, meine Erfolge zu feiern und wenn ich mir wegen etwas nicht so sicher bin, bringt sie mich dazu nachzudenken."

Getty Images Idris Elba bei den TV Empire Awards 2018

Anzeige

Rich Fury / Getty Images Sabrina Dhowre und Idris Elba bei einer Premiere in Toronto

Anzeige

Getty Images Idris Elba, "Der dunkle Turm"-Darsteller

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de