Die Spannung steigt – heute Abend wird endlich Deutschlands neuer Superstar gekürt! Seit Anfang des Jahres ist Dieter Bohlen (65) gemeinsam mit seinen Jury-Kumpels Pietro Lombardi (26), Xavier Naidoo (47) und Oana Nechiti (31) auf der Suche nach Ausnahme-Künstlern. Und natürlich wurden sie fündig. Vier Sänger haben es ins große Finale geschafft – doch wer von ihnen hat das Zeug, den DSDS-Showdown in wenigen Stunden zu gewinnen?

Die Finalisten haben definitiv eine spannende Reise hinter sich. Vor allem für Alicia-Awa Beissert begann die Staffel mit einem absoluten Highlight: Mit ihrer Mega-Stimme und ihrer Ausstrahlung begeisterte sie beim Casting auf Anhieb die Jury – besonders Profitänzerin Oana war von der ersten Sekunde Feuer und Flamme. Sie schickte die 21-Jährige prompt mit ihrer Goldenen CD in den Recall nach Thailand. Doch Alicia muss sich warm anziehen, denn der ehemalige Let's Dance-Coach hat auch ein Auge auf Kandidat Davin Herbrüggen geworfen. Der gelernte Altenpfleger soll sogar mittlerweile Oanas Geheimfavorit sein.

Auch Nick Ferretti hat noch eine Chance auf den Superstar-Titel – der Straßenmusiker wurde höchstpersönlich von Dieter entdeckt und zum Casting eingeladen. Und der Poptitan hatte mal wieder den richtigen Riecher. Woche für Woche sang sich der gebürtige Neuseeländer mühelos in die nächste Runde – ob er womöglich sogar das Rennen macht? Dieter outete sich zu Beginn der aktuellen Staffel allerdings auch als großer Fan von Küken Joana Kesenci. "Du gehörst in die Mottoshows. Du siehst aus wie ein Star und singst auch so. Volltreffer", lautete sein erstes Urteil. Und er hat Recht behalten! Die 17-Jährige verdankt ihren Erfolg übrigens vor allem ihrem Papa. Er meldete seine Tochter heimlich bei DSDS an und sorgte damit vielleicht für den Startschuss einer glanzvollen Karriere.

Getty Images Alicia-Awa Beissert und Nick Ferretti

Anzeige

TVNOW / Gregorowius Davin Herbrüggen im April 2019 bei DSDS

Anzeige

ActionPress Joana Kesenci auf der DSDS-Bühne

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de