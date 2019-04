Bei Jordyn Woods (21) purzeln die Pfunde! Die Influencerin präsentiert sich auf Bildern in den sozialen Netzwerken und bei Auftritten in der Öffentlichkeit stets von ihrer sexy Seite. Mit figurbetonten Outfits setzt sie dabei ihre Kurven in Szene. Doch noch vor einem Jahr hatte die 21-Jährige einige Kilos mehr auf den Hüften. Diese gehören nun allerdings der Vergangenheit an, denn Jordyn hat in den vergangenen Monaten 22 Kilo abgenommen!

Wie Daily Mail berichtet, begann der Abnehmmarathon der 21-Jährigen, nachdem ihre Freunde sie ermutigt hatten, ins Fitnessstudio zu gehen. Mit regelmäßigen Workouts und einer gesunden und bewussten Ernährung soll die Reality-TV-Darstellerin daraufhin stolze 22 Kilo verloren haben. Jordyn hat während ihrer Diät nicht nur auf Kohlenhydrate verzichtet, sondern Fast Food komplett von ihrem Speiseplan gestrichen. Auch Khloe Kardashian (34) soll in Sachen Abnehmen eine große Inspiration für sie gewesen sein. Die 34-Jährige habe Jordyn immer wieder erzählt, wie sie mithilfe von Sport nicht nur den Kopf freibekam, sondern dabei auch abnahm.

Jordyn war jahrelang die beste Freundin von Kylie Jenner (21) und gehörte schon fast wie ein weiteres Familienmitglied zum KarJenner-Clan. Doch nachdem sie mit Khloes Ex-Verlobten Tristan Thompson (28) rumgemacht hatte, brach nicht nur Kylie den Kontakt zu ihr ab, sondern auch die anderen Kardashian-Schwestern.

Instagram / jordynwoods Jordyn Woods, April 2019

Instagram / realtristan13 Tristan Thompson, Basketballspieler

MEGA Jordyn Woods und Kylie Jenner in Miami

