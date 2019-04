Herzogin Kate (37) hat es aktuell nicht leicht! Die Gerüchte wollen einfach nicht abreißen: Seit Wochen wird gemunkelt, dass Prinz William (36) sie betrogen haben soll – und zwar mit ihrer Nachbarin. Doch die 37-Jährige scheint allen Gerüchten zum Trotz voll und ganz hinter ihrem Ehemann zu stehen: Denn die dreifache Mutter soll ihrem Gatten nun, wenige Tage vor dem achten Hochzeitstag, eine versteckte Liebeserklärung gemacht haben!

Nach Angaben von Hollywood Life zeigte sich die Duchess of Cambridge nun mit ein paar maßgefertigten Diamant-Ohrringen, in deren Mitte einige Tropfen in Form von Eichelblättern zu sehen waren – genau diese Ohrringe hatte sie auch an ihrem Hochzeitstag vor acht Jahren getragen. Doch nicht nur das: Denn die Herzogin trug diesen Schmuck nach ihrem großen Tag ansonsten nur noch ein einziges Mal – dass die Tochter eines Flugbegleiters sie jetzt so kurz vor ihrem Hochzeitstag erneut trug, sei daher ein großer Liebesbeweis an William.

Neben ihrem Hochzeitstag hatten die beiden vor wenigen Tagen auch schon einen anderen Grund zum Feiern: Söhnchen Louis feierte seinen ersten Geburtstag. Mit ein paar neuen Schnappschüssen ihres Sprösslings unterstrich Kate auch zu diesem Anlass noch einmal ihr Familienglück.

Getty Images Prinz William in Neuseeland, 2019

Anzeige

Getty Images Herzogin Kate bei ihrer Hochzeit 2011

Anzeige

Instagram / kensingtonroyal Prinz Louis im April 2019

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de