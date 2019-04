Am Samstag hat Deutschland in Davin Herbrüggen seinen neuen Superstar gefunden! Im spannenden DSDS-Finale haute der 20-Jährige die Jury mit seinen Performances um. Vor allem Xavier Naidoo (47) schmiss mit Lob um sich und rief die Zuschauer dazu auf, für den Altenpfleger anzurufen. Denn er sei der perfekte Superstar. Wie fühlt es sich für den Nachwuchssänger an, einen so prominenten Fan zu haben? Promiflash hat einmal nachgehakt!

"Xaviers Wortspiel mit DSDS war richtig krass. Es ist einfach eine Ehre von solchen krassen Künstlern sowas zu hören, die wirklich richtig viel Ahnung von dem Business haben und auch schon sehr viel erreicht haben", meinte der Oberhausener nach seinem Sieg im Promiflash-Interview. Xavier sei in seinen Augen der beste Künstler in Deutschland. Deshalb sei es einfach unfassbar, solche Worte von ihm zu hören.

Auch Oana Nechiti (31) zeigte sich mehr als zufrieden mit der Entscheidung der Zuschauer: "Davin hat sehr früh erkannt, worum es im Leben geht. Ich glaube, dass er verstanden hat, dass es im Leben einfach etwas Größeres gibt, als das eigene Ego", lobte sie den Brillenträger nach der Show im Promiflash-Talk.

Getty Images Davin Herbrüggen im DSDS-Finale 2019

Getty Images Xavier Naidoo bei "Deutschland sucht den Superstar" 2019

Getty Images Oana Nechiti in der ersten Mottoshow von DSDS 2019

