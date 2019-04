Was für eine Rasselbande! In den vergangenen zwölf Jahren haben sich die Kardashian-Jenners rund um Momager Kris Jenner (63) ein echtes Imperium aufgebaut: Mit ihrer Reality-TV-Show Keeping up with the Kardashians erzielen sie Jahr für Jahr top Quoten und gewannen sogar schon Preise für das 16 Staffeln lange Doku-Format. In der Regel sind dort aber meist die ältesten Schwestern Kim (38), Khloe (34) und Kourtney (40) zu sehen – nun zeigte sich (fast) die ganze Familie aber auf einem süßen gemeinsamen Foto!

Auf ihrem Instagram-Account veröffentlichte Model Kendall Jenner (23) jetzt einen Schnappschuss, der für alle Fans des TV-Clans eine große Freude sein dürfte: In Reih und Glied aufgereiht grinsen darauf fast alle Mitglieder der Family in eine Kamera. Ganz links macht Kris mit Freund Corey Gamble (38) den Anfang, darauf folgen Kylie (21) und Freund Travis Scott (26) mit ihrer Tochter Stormi Webster (1). Neben ihnen sitzt Kendall, während rechts davon Kim und Ehemann Kanye West (41) mit den gemeinsamen drei Sprössen North (5), Saint (3) und Chicago (1) thronen. Kourtney und Khloe füllen mit ihrem Nachwuchs die rechte Ecke aus.

Doch fehlen auf diesem Pic nicht einige Gesichter? Ganz richtig: Neben Kourts Tochter Penelope (6) vermissen die Bewunderer auch Bruder Robert Kardashian (32) auf dem Bild. Khloes untreuer Baby-Daddy

Tristan Thompson (28) und Kourts Ex-Freund Scott Disick (35) sind ebenfalls nicht zu sehen – Verflossene wurden scheinbar von der Aufnahme verbannt.

Getty Images / Frederick M. Brown Khloe, Kourtney und Kim Kardashian auf Elton Johns AIDS Foundation Oscar Viewing Party 2014

Instagram / kyliejenner Khloe Kardashian, Kim Kardashian, Kylie Jenner, Kendall Jenner, Kourtney Kardashian und Kris Jenner

Splash News Tristan Thompson, Ex von Khloe Kardashian

