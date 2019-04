Sie hat es wirklich durchgezogen! Vor Kurzem verletzte sich Sabrina Lange (51) so stark an ihrem Unterarm, dass sie beinahe verblutet wäre. Die Ärzte verordneten dem Reality-TV-Star daraufhin Ruhe – davon wollte Sabrina allerdings nicht so viel wissen und setzte trotzdem alles daran, ihren Traum von der Schlagerkarriere in die Tat umzusetzen. Am Samstag feierte die Kandidatin der ersten Big Brother-Staffel ihre Ballermann-Premiere im "Bierkönig". Aber wie erging es der Kult-Blondine bei ihrer Feuerprobe auf Malle?

Schlagersänger Jürgen Milski (55) hatte Sabrina zu gleich zwei Auftritten auf der Party-Insel verholfen und war mehr als zufrieden mit ihrer Leistung. "Wenn man bedenkt, wie viele gestandene Künstler den Druck hier nur mit Alkohol aushalten, und sie gar nix trinkt, ist das echt mega krass. Das Publikum gilt ja als das härteste der Welt", verriet der Sänger gegenüber Bild. Sabrina habe ihren Auftritt richtig gut gemeistert und sei überhaupt nicht aufgeregt gewesen, fuhr der 55-Jährige fort.

Nur einer hatte Lampenfieber, als die angehende Sängerin die Bühne betrat – und zwar Jürgen: "Als Sabrina auf die Bühne ging, da war ich so nervös. Unglaublich!" Das Skurrile daran: Er selbst habe nie vor einem seiner Auftritte Herzklopfen. Umso glücklicher war Jürgen, dass Sabrina ablieferte: "Das ist genau ihr Ding", schwärmte der Schlagerstar von dem "Big Brother"-Urgestein.

WENN Sabrina Lange, bekannt aus "Big Brother"

Christoph Hardt / Future Image Jürgen Milski beim 22. RTL-Spendenmarathon in Köln

WENN Sabrina Lange bei der Dolphin Aid Gala in Düsseldorf 2006

