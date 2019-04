Großer Schock für Sabrina Lange (51)! Die Kandidaten der allerersten Big Brother-Staffel versucht momentan alles, um aus den Schulden herauszukommen. Im vergangenen Sommer schlug sie eine Karriere als Party-Sängerin ein und wollte nun auch am Ballermann so richtig durchstarten. Doch das dürfte nun zweitrangig sein, denn der Reality-TV-Star verletzte sich schwer am Arm – und das hätte Sabrina beinahe das Leben gekostet.

Wie sie nun gegenüber Bild berichtete, habe sie versucht, eine Fenstertür aufzustemmen, als das Glas brach und sie stark am Unterarm verletzte: "Das Blut spritzte nur so, ich hatte einen Schock. Die Wunde sah aus, als hätte ich mir selbst die Pulsader aufgeschnitten. Ich konnte sogar meine Sehnen sehen. Einfach der Horror!" Wäre der Schnitt noch tiefer gewesen, hätte sie sogar die Beweglichkeit ihrer Finger einbüßen können. Doch die 51-Jährige hatte Glück im Unglück.

Obwohl ihre Ärzte ihr nun Ruhe verordnet hätten, will Sabrina aber nichts davon wissen: "Ich habe am Sonntag meinen ersten Auftritt im Bierkönig am Ballermann. Den werde ich wohl mit Armschlinge bestreiten müssen." Ob die Blondine diesen Plan auch wirklich durchzieht, bleibt abzuwarten.

