Die Zeit des Trauerns ist für Sängerin Adele (30) offenbar vorbei. Erst vor Kurzem gab die Musik-Ikone die Trennung von ihrem Mann Simon Konecki bekannt. Das Ehe-Aus kam völlig unerwartet und Fans des Stars waren geschockt. Immerhin war das Paar ganze sieben Jahre zusammen und krönte seine Liebe mit dem gemeinsamen Sohn Angelo. Nun scheint es ganz so, als hätte Adele mit dem Ende der Beziehung bereits abgeschlossen. Sie soll schon wieder vergeben sein!

Wie The Sun berichtet, wurde die Single-Mom bei heimlichen Dates mit einem Fremden gesichtet – optisch offenbar ein Ebenbild ihres Exmannes. "Adele küsste einen sehr gut aussehenden Gentleman in einer New Yorker Bar. Er hat einen langen Bart wie Simon, aber er war gepflegter", verrät eine Quelle. "Sie lernen sich gerade kennen, doch Adele sucht mit Sicherheit nicht nach etwas Ernstem." Die Grammy-Gewinnerin ist bekannt dafür, ihren Herzschmerz in ihren Songs zu verarbeiten. Ihr Privatleben scheint sie aber im Griff zu haben: "Sie ist eine starke Frau und konzentriert sich jetzt auf ihr Leben, wie jeder andere, der das Ende einer Ehe verarbeitet."

Und auch, wenn ihr Sohn Angelo gerade der wichtigste Mann in Adeles Leben ist, sitzt die 30-Jährige nicht nur zu Hause rum. "Sie ist jung und hat Spaß. Ihre Freunde ziehen sie sogar damit auf, dass sie sich Tinder herunterladen soll", so der Insider.

FameFlynet.uk.com / SplashNews.com Simon Konecki und Adele

Getty Images Adele bei einem Konzert in Adelaide

Luca V. Teuchmann / Getty Adele bei den BRIT Awards 2016

