Für Fans steht offenbar fest: Wenn Adele (30) unter Herzschmerz leidet, gibt es schon ganz bald neue Musik von ihr. Am vergangenen Freitag gaben die Sängerin und Ex Simon Konecki überraschend ihre Trennung bekannt. Ein Indiz, dass es Adele demnächst ins Tonstudio ziehen könne – immerhin entstanden ihre vergangenen Alben allesamt in oder gerade nach vermeintlichen Krisenzeiten. Doch nicht nur das spricht für die nächste Platte: Adele soll sogar tatsächlich schon daran arbeiten!

Wird das Liebes-Aus zum gefundenen Fressen für neue Power-Balladen? Die "Hello"-Interpretin stecke jedenfalls schon im kreativen Schaffensprozess. "Adele schreibt und arbeitet seit einiger Zeit an neuem Material", verriet ein Insider gegenüber Mirror. Die 30-Jährige habe sich sogar schon mit ihrem Label getroffen, um den Fortschritt zu besprechen. Auch Produzenten seien schon ins Boot geholt worden: "Sie hoffen, dass das Album bis Weihnachten veröffentlicht wird", plauderte die Quelle weiter aus.

Im Januar 2011 erschien Adeles Erfolgs-LP "21" – einige Monate zuvor zerbrach die Beziehung zu Fotograf Alex Sturrock. Dem Guardian verriet die Musikerin zu dieser Zeit: "Er war die Liebe meines Lebens." Vier Jahre später folgte die mit einem Grammy ausgezeichnete und aktuell letzte CD "25". Zu dieser Zeit war Adele bereits mit Simon zusammen. Doch das Paar befand sich kurz vor Veröffentlichung der Platte in einer handfesten Liebes-Sackgasse, soll sich sogar vorübergehend getrennt haben.

