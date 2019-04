Sie will Veränderungen! Brie Larson (29) ist als Captain Marvel die erste Frau, die eine Hauptrolle in einem Marvel-Superheldenstreifen übernommen hat – und schlüpfte auch in “Avengers: Endgame” erneut in die Rolle von Carol Danvers. In ihrer Vorbildfunktion für mehr Diversität fühlt sich die Schauspielerin wohl und dennoch will sie sich damit nicht zufriedengeben. Wenn es nach Brie ginge, könnten sich die Marvel-Filme in Sachen Vielfalt noch schneller entwickeln!

“Ich bin froh, an der Spitze der Normalisierung dieser Form von Inhalten zu stehen und erneut zu beweisen, dass Repräsentation von Bedeutung ist. Vielfältiges Geschichtenerzählen ist wichtig, die weibliche Erfahrung ist wichtig und dies sind bedeutende Kennzeichen”, sagte Brie im “The Big Pocket”-Podcast von Variety und iHeartMedia. Zwar gebe es unzählige Superhelden und Superheldinnen im Marvel-Universum, doch die Marvel Studios werden trotzdem für ein Fehlen an Diversität kritisiert. “Ich verstehe nicht, wie man denken kann, dass es einem bestimmten Typ nicht erlaubt werden soll, ein Superheld zu werden”, erklärte die 29-Jährige. “Wenn es nach mir ginge, könnten wir uns schneller bewegen”, stellte sie weiter klar.

Bries aktueller Streifen “Avengers: Endgame” brach am ersten Wochenende in den Kinos alle Rekorde: Weltweit sollen 1,2 Milliarden US-Dollar mit den Tickets für den Film eingenommen worden sein. Allein in den USA hätten die Einnahmen 350 Millionen US-Dollar betragen.

Marvel Brie Larson in "Captain Marvel"

Getty Images Brie Larson im April 2019

Getty Images Brie Larson bei der "Avengers: Endgame"-Premiere am 23. April 2019

