André Schürrle (28) ist Papa geworden! Im Dezember heiratete der Fußballprofi seine Anna und schon kurz danach verkündeten die beiden, ihren ersten gemeinsamen Nachwuchs zu erwarten. Am Mittwoch war es dann so weit – ihre kleine Tochter Kaia kam in London gesund und munter zu Welt. Mit einem niedlichen Pic, auf dem die Fußabdrücke des Babys zu sehen waren, begeisterten die Schürrles ihre Fans kurz darauf. Jetzt gibt es sogar ein Foto, auf die Kleine komplett zu sehen ist!

Die frischgebackene Mami postete auf Instagram ein putziges Bild von Kaia: Ihr Köpfchen ist darauf von einer gestreiften Mütze bedeckt, während ihr Oberkörper unter einer rosa Decke hervorlugt. Annas Schwester Alfia Sharypov liegt neben ihrer winzigen Nichte und blickt lächelnd auf sie hinab. "Wenn das Tantchen morgens nicht genug vom Kuscheln bekommt", beschreibt die Spielerfrau den süßen Familien-Moment.

Genau wie ihre Eheschließung hielten André und Anna die Schwangerschaft lange geheim. Erst Mitte Februar ließen die Eltern die Baby-Bombe platzen: "Geplant oder nicht, in den ersten Sekunden der Gewissheit sind es überwältigende Gefühle: Freude und Angst waren gleichermaßen vorhanden", verrieten sie damals in einem Vogue-Interview.

