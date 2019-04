Liebes-Überraschung bei Jan Hofer (69)! Erst vor wenigen Wochen versetzte der Tagesschau-Sprecher seine Zuschauer mit einem Schwächeanfall vor laufenden Kameras in große Sorge – angeblich die Nachwirkungen einer verschleppten Grippe. Mittlerweile ist der Journalist aber wieder wohlauf und macht sogar mit sehr erfreulichen News von sich reden: Er ist mit seiner Partnerin Phong Lan den Bund der Ehe eingegangen – und das bereits vor einem halben Jahr!

Am 26. Oktober vergangenen Jahres schwor der 69-Jährige seiner 28 Jahre jüngeren Liebsten in einer eleganten Location an der Alster in Hamburg die ewige Treue – das bestätigte er nun gegenüber Bunte. Doch warum die Geheimniskrämerei? Sie hätten es genossen, die ersten Monate im Hafen der Ehe erst einmal ganz für sich zu genießen. "Wir lebten in unserem Kokon. Das war heimelig und schön", erinnert sich der Chefsprecher der meistgesehenen Nachrichtensendung zurück. Nach der romantischen Sause ging es in die Flitterwochen nach Dubai.

Im März 2014 lernten sich die Eheleute kennen und lieben, machten ihre Beziehung aber zunächst nicht öffentlich. Im Dezember 2015 wurden sie schließlich Eltern eines Sohnes, der Henry heißt.

Getty Images Jan Hofer und Phong Lan bei einem Event in Frankfurt, 2017

Anzeige

Christoph Hardt / ActionPress Jan Hofer bei der Abschiedsparty 20 Jahre "Zimmer frei!" in Köln

Anzeige

Getty Images Jan Hofer und Phong Lan im Juni 2017

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de