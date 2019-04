Todesfall in der Familie von Toni Braxton (51)! Erst im Dezember vergangenen Jahres musste ihre Schwester Trina den Verlust ihres Ex-Mannes Gabe Solis verkraften. Über 16 Jahre lang war er Teil der Familie gewesen – dann verlor er im Alter von nur 43 Jahren den Kampf gegen seine Krebs-Erkrankung. Jetzt suchte die Braxtons die nächste Tragödie heim: Tonis Nichte ist mit 24 Jahren verstorben!

Bereits am Montag sei Lauren Braxton in Maryland gestorben, berichtet TMZ. Die Behörden erhielten am Montagmittag einen Notruf. Als die Rettungskräfte bei Lauren eintrafen, sei sie aber schon nicht mehr ansprechbar gewesen und konnte von den Ärzten nur noch für tot erklärt werden. Ihr Vater Michael Conrad Braxton Jr. gab später bekannt, dass Lauren an den Folgen einer Herzerkrankung gestorben sei.

Michael ist der einzige Sohn der Braxton-Familie. Mit seinen Schwestern Toni, Traci, Towanda, Trina und Tamar teilt er ebenfalls die Liebe zur Musik. Er ist als Sänger und Songwriter tätig und trat auch in der Reality-TV-Serie seiner Schwester "Braxton Family Values" auf.

Judy Eddy/WENN Toni Braxton bei den Soul Train Awards

Getty Images Toni Braxton, 2019

Getty Images Traci, Towanda, Evelyn, Toni, Michael Sr., Michael Jr., und Trina Braxton



