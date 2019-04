Heute Abend ist es endlich so weit! Schon seit Wochen fiebern die GZSZ-Fans der angekündigten XXL-Folge entgegen. Vor einiger Zeit verkündeten die Macher der erfolgreichen Vorabendserie, dass die Serienfiguren Hans-Joachim "Jo" Gerner (Wolfgang Bahro, 58), Katrin Flemming (Ulrike Frank, 50) und Laura Lehmann (Chryssanthi Kavazi, 30) eine wichtige Rolle spielen würden. Nun hat Wolfgang vorab schon mal verraten, warum die Zuschauer unbedingt einschalten sollten!

Achtung, Spoiler!

Der Darsteller nannte im Gespräch mit RTL den Grund, aus dem sich kein Fan die Episode am Dienstag entgehen lassen dürfe: "Weil man einen so emotionalen und liebenswerten Gerner kaum gesehen hat. Den Vergleich kann man sich dann in der Doku 'Der Gerner Clan' ansehen, die auch an diesem Tag auf RTL gesendet wird." Wolfgang berichtete außerdem, wie es mit seiner Serienfigur weitergehen werde: "Gerner kämpft weiter um Yvonne, weil er sie aufrichtig liebt und mit ihr glücklich sein will. Und er trennt sich endgültig von Katrin und erklärt ihr den Krieg."

Die Dreharbeiten zur XXL-Folge sollen laut dem Schauspieler großen Spaß gemacht haben – er hat sogar eine Anekdote parat: "Da ich ja leider einen gebrochenen Fuß hatte und an Krücken gehen musste, gab es immer wieder die Frage von den Zuschauern und den Komparsen bei den Dreharbeiten, ob nun Dr. Gerner oder Wolfgang Bahro seinen Fuß gebrochen hat", berichtete Wolfgang lachend. Seine Antwort darauf sei "Beide" gewesen.

TVNOW / Ruprecht Stempell Chryssanthi Kavazi, Ulrike Frank und Wolfgang Bahro (Schauspieler)

TVNOW / Rolf Baumgartner Jo Gerner (Wolfgang Bahro) und Yvonne Bode (Gisa Zach) bei "Gute Zeiten, schlechte Zeiten"

TVNOW / Ruprecht Stempell Ulrike Frank, Wolfgang Bahro und Chryssanthi Kavazi (Schauspieler)

