Da hat sich Jo Gerner (gespielt von Wolfgang Bahro, 58) aber ganz schön was eingebrockt! Der Anwalt, der seit 1993 die Daily GZSZ aufmischt und für spannende Abendunterhaltung sorgt, sitzt seit der Jubiläumsfolge am Dienstag ganz schön in der Patsche. Nachdem er seiner Liebsten Yvonne (gespielt von Gisa Zach, 44) im Singapur-Urlaub symbolisch das Jawort gibt, kommen seine intriganten Machenschaften mit Ex-Frau Katrin (gespielt von Ulrike Frank, 50) ans Licht, die er bitterlich bereut – Yvonne zischt daraufhin wütend ab! Doch besteht bei den beiden die Chance auf ein Liebes-Comeback?

"Wenn es wirklich Liebe ist, dann gibt es immer eine Chance", gibt sich Gisa im Interview mit Promiflash beim offiziellen Screening am Montagabend verheißungsvoll. Ihr Augenzwinkern verrät: Bei dem verliebten Gerner und seiner Angebeteten besteht durchaus Hoffnung auf ein Happy End. "Die Frage ist nur: Wie lange dauert es, bis man Enttäuschung verzeihen kann?" fügte die 44-Jährige hinzu.

Bei den Zuschauern herrscht allerdings Uneinigkeit, was Gerners Gefühlsduseligkeit angeht. "Ich will, dass Jo Gerner jetzt wieder skrupellos und böse wird. Wie in den ganz alten Folgen", äußerte ein Twitter-User seinen Wunsch. Einige andere finden sogar immer wieder, Jo und Katrin seien insgeheim das wahre Traumpaar der Serie. Doch die Leidenschaft zwischen dem Unternehmer und der Physiotherapeutin hat auch Anhänger – und die dürfen weiterhin gespannt auf die Entwicklungen sein.

Wenzel, Georg/ActionPress Gisa Zach bei der Preview der GZSZ-Jubiläumsfolge im April 2019

Anzeige

Wenzel, Georg/ActionPress Wolfgang Bahro bei der Preview der GZSZ-Jubiläumsfolge im April 2019

Anzeige

RTL Jo Gerner (Wolfgang Bahro) und Yvonne (Gisa Zach)

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de