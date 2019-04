Ganz großes Kino oder doch eher langweilige Abendunterhaltung? Am Dienstag hatte das Warten für alle Fans von Gute Zeiten, schlechte Zeiten endlich ein Ende: Die XXL-Jubiläumsfolge, der sie wochenlang entgegen fieberten, flimmerte endlich über die Mattscheiben. Darin zu sehen: eine triumphierende Katrin Flemming (gespielt von Ulrike Frank, 50), ein wütender Jo Gerner (gespielt von Wolfgang Bahro, 58) und eine erleichterte Sunny (gespielt von Valentina Pahde, 24). Doch wie kam der Plot um die Protagonisten eigentlich beim Publikum an?

Einige Zuschauer zeigten sich im Netz sichtlich enttäuscht von dem TV-Spektakel. "Wochenlang dramatisch angekündigt! Langweilig – ohne Höhepunkte", beschwerte sich ein Twitter-User. "Ich verstehe nicht, wieso diese langweilige Folge 90 Minuten hat", pflichtete ihm ein weiterer bei. Vor allem daran, dass sie einen in Yvonne Bode (gespielt von Gisa Zach, 44) verliebten Gerner zu sehen bekamen, störten sich manche. "Ich will, dass Jo Gerner jetzt wieder skrupellos und böse wird. Wie in den ganz alten Folgen", lautete ein weiterer Kommentar. Ein Liebes-Comeback zwischen Katrin und Gerner – trotz seiner symbolischen Hochzeit mit Yvonne – wurde stattdessen gefordert.

Die eingefleischten Fans sind da allerdings ganz anderer Meinung! Sie fanden die Storyline um Lauras (gespielt von Chryssanthi Kavazi, 30) Kampf um Gerechtigkeit durchaus packend. Das erlebte Promiflash beim Screening am Montagabend hautnah mit. Lautstark wurden die Daily-Darsteller im Kinosaal von ihren Bewunderern beklatscht und bejubelt. Und sogar jede Menge Selfies wurden geschossen.

