So wird Game of Thrones wohl nicht mehr enden! Seit Jahren rätseln die Fans, wie das Fantasy-Epos wohl ausgehen wird. Mittlerweile findet man im Netz unzählige Fan-Theorien zu dem finalen Kampf um die Herrschaft über Westeros. Durch die Ereignisse der vergangenen Folge sind einige davon allerdings jetzt hinfällig: Promiflash zeigt euch die drei größten "Game of Thrones"-Fan-Theorien, die jetzt Geschichte sind!

Achtung, Spoiler!

In Episode drei der achten Staffel kämpfen Daenerys und Jons Armeen gegen den Nachtkönig und seine Weißen Wanderer. Obwohl es anfangs aussichtslos erscheint, kann der Nachtkönig am Ende doch besiegt werden – und mit ihm sein gesamtes Heer an untoten Kriegern. Mit dem Tod des Bösewichts sind allerdings auch viele Fan-Theorien gestorben:

1. Der Prinz, der verheißen wurde

Immer wieder ist in der Serie von dem Prinz, der verheißen wurde oder auch Azor Ahai die Rede. Dabei handelt es sich um eine legendäre Figur, die laut einer Prophezeiung irgendwann wiedergeboren werden soll. Mit seinem Schwert Lichtbringer sollte dieser legendäre Krieger die Weißen Wanderer endgültig besiegen. Viele Fans waren sich sicher, dass für diese Rolle nur Jon Schnee infrage käme. Laut den meisten Fan-Theorien sollte er den gefürchteten Gegner aus dem Norden am Ende töten und sich so nicht nur die Macht in Westeros, sondern auch den Eisernen Thron sichern – falsch gedacht! Denn nicht Jon, sondern seine kleine Schwester Arya verpasste dem Nachtkönig am Ende den tödlichen Hieb. Und auch Jons mögliche Regentschaft über Westeros steht ziemlich auf der Kippe. Immerhin müsste er dafür erst mal Königin Cersei und seine Tante/Geliebte Daenerys vom Thron fegen.

2. Bran ist der Nachtkönig

Im Vorfeld hatte vieles für diese Theorie gesprochen. Immerhin kann Bran mit seinen Kräften in die Vergangenheit reisen und die Geschehnisse dort beeinflussen. Dass bei einem seiner Visions-Ausflüge etwas schief gelaufen und er selbst zum Nachtkönig geworden ist, wäre also gar nicht so abwegig. Außerdem zeigte der Nachtkönig bis zum Schluss ein auffallend großes Interesse an dem Stark-Jungen. Mittlerweile ist Brans theoretisches Alter-Ego allerdings für immer erledigt. Eine Enthüllung, dass Bran ohne es zu wissen die ganze Zeit ein Doppelleben geführt hat, ist zum jetzigen Zeitpunkt also wohl ausgeschlossen.

3. Bran ist an allem schuld!

Wie alle "Game of Thrones"-Fans wissen, ging der eigentliche Ärger in Westeros schon lange vor den Ereignissen der ersten Staffel los. Nachdem der sogenannte irre König wahnsinnig geworden war, rebellierten seine Untertanen gegen ihn und nur so kam König Robert an die Macht. Als er einige Jahre später starb, brach dann der Krieg um den Eisernen Thron los. Laut einer beliebten Theorie sollte das alles Brans Schuld gewesen sein. Der irre König hatte immer wieder "verbrennt sie alle" geschrien, bevor er seine eigenen Untertanen mit Seefeuer attackiert hatte. Viele Fans waren der Meinung, dass das eine Botschaft von Bran gewesen sei. Er hätte sich im Kampf gegen die Weißen Wanderer nicht anders zu helfen gewusst, als in die Vergangenheit zu reisen und dem irren Targaryen-König aufzutragen, Seefeuer für den Kampf gegen den Nachtkönig herzustellen. Diese telepathischen Nachrichten hätten den Herrscher allerdings in den Wahnsinn getrieben und das blutige Spiel um den Thron überhaupt erst in Gang gesetzt. Eine schöne Theorie, nur leider falsch. Schließlich ist von dem Nachtkönig nicht mehr viel übrig, für Bran gibt es also keinen Grund mehr, den irren König zu behelligen.

