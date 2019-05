Was für eine Überraschung! Seit mittlerweile vier Jahren schweben Jude Law (46) und seine Freundin Phillipa Coan auf Wolke sieben. Erst vor wenigen Monaten wurde über eine mögliche Verlobung der beiden spekuliert – der Hollywodd-Hottie und seine Liebste hielten sich in der Öffentlichkeit allerdings zumeist bedeckt, was ihr Privatleben angeht. Umso überraschender ist deshalb die neueste Meldung: Die beiden haben am Dienstag in einer heimlichen Zeremonie geheiratet!

Die Hochzeits-News bestätigte jetzt Mail Online. Der 46-jährige Schauspieler und Phillipa schworen sich im engsten Familienkreis die ewige Treue – auf eine Hollywood-Gästeliste verzichteten die beiden frisch Vermählten dabei. In einem früheren Interview mit Modern Living betonte Jude bereits: "Unsere Beziehung ist eine sehr private Angelegenheit und ich denke, ein Teil der Tatsache, dass sie so gut funktioniert, liegt genau daran." Die Trauung fand in der Old Marylebone Town Hall in London statt.

Für den Phantastische Tierwesen-Darsteller ist es bereits die zweite Ehe. Mit Sadie Frost (53) war der Schauspieler sechs Jahre lang verheiratet, die beiden ließen sich allerdings 2003 scheiden. Hättet ihr gedacht, dass sich Jude nach vier Jahren Beziehung ein weiteres Mal traut? Stimmt in der Umfrage ab!

Ben A. Pruchnie/Getty Images Jude Law bei der Premiere von "The Young Pope" in London

Doug Peters/Empics / Action Press Jude Law bei der Premiere von "Captain Marvel"

ActionPress/ The Picture Library Jude Law und Sadie Frost bei den Evening Standard Drama Awards in London

