Alphonso Williams (56) denkt gar nicht daran, auf die Bremse zu treten! Ende Januar hatte eine Nachricht Fans des Musikers in Sorge versetzt: Der DSDS-Sieger von 2017 musste notoperiert werden – seine rechte Niere war ausgefallen. Ganze drei Mal hatte sich der Fernsehstar innerhalb von vier Wochen unters Messer legen müssen, bevor er im April wieder die ersten Events besuchte. Gegenüber Promiflash gab Alphonso nun sogar bekannt: Ihm geht es nicht nur besser – er ist auch karrieretechnisch wieder am Start!

Beim großen DSDS-Finale 2019 in Köln plauderte der gut gelaunte Sänger aus: "Da ich wieder gesund und wieder auf den Beinen bin, fliege ich jetzt am 6. Juni nach Las Vegas." Wie Alphonso es bereits vor seinem Nierenversagen angekündigt hatte, werde er in einer Awardshow als Juror tätig sein. Ein so langer Flug in die Staaten dürfte dann auch ein für alle Mal beweisen: Der 56-Jährige ist wieder fit wie eh und je!

Damit aber nicht genug. Wie Alphonso außerdem verriet, hat er gleich noch ein Ass im Ärmel: "Eine neue Single ist auch geplant. Es kommt viel in nächster Zeit." Na, wenn diese frohe Botschaft seine Community nicht in Jubel versetzt!

Getty Images Alphonso bei DSDS 2017

Instagram / alphonsowilliams_ Alphonso Williams im Krankenhaus, Februar 2019

Getty Images Alphonso Williams, Musiker

