Am Montagabend feierte Guidos Masterclass sein Debüt und das zur besten Sendezeit. In der Designer-Show ist Modeschöpfer Guido Maria Kretschmer (53) auf der Suche nach Nachwuchstalenten. Jedoch sind in diesem Casting-Format fiese Kommentare à la Dieter Bohlen (65) bei DSDS oder kleine Seitenhiebe, wie man sie von Heidi Klum (45) aus Germany's next Topmodel kennt, Fehlanzeige. Aber ist die Sendung dadurch etwa zu langweilig?

Fakt ist, dass das TV-Format von Vox nicht wie eine Bombe eingeschlagen ist. Im Gegenteil: Normalerweise schaffe es der Privatsender laut Quotenmeter in der Primetime auf einen Gesamtmarktanteil von fast sieben Prozent. Die neue Casting-Show lag mit 3,4 Prozent aber deutlich unter dem Durchschnitt. Dabei stellt Guido zweifellos eines der Sendergesichter dar. Alleine mit Shopping Queen flimmert er jeden Nachmittag über die deutschen Bildschirme. Aber was verraten die Quoten seiner anderen TV-Formate?

Mit "Geschickt eingefädelt" schaffte es der Star-Designer von 2015 bis 2016, den Vox-Schnitt zu halten. In der Show lud der Fashion-Experte zum Nähwettbewerb ein – mit Erfolg. Sein wohl bekanntestes Format "Shopping Queen" zeichne sich vor allem durch einen wechselhaften Erfolg aus. Das Promi-Special am Wochenende hingegen werde gut angenommen.

MG RTL D / Arya Shirazi Guido Maria Kretschmer in "Guidos Masterclass"

Anzeige

Getty Images Guido Maria Kretschmer nach einer Fashion-Show

Anzeige

Becher/WENN.com Designer Guido Maria Kretschmer, September 2018

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de