Offene Worte von Sharon Osbourne (66). Die Frau von Kultrocker Ozzy Osbourne (70) gehört bereits seit 2010 zur Moderatoren-Runde der Show "The Talk". In dem Gesprächsformat nimmt die Reality-Bekanntheit kein Blatt vor den Mund und spricht auch ehrlich über ihre eigenen Probleme und seelischen Abgründe. In der aktuellen Ausgabe der Sendung erzählte Sharon, dass sie ihrem Leben bereits mehrfach ein Ende habe setzen wollen.

Ohne ins Detail zu gehen, sprach die 66-Jährige am Dienstag über ihre psychischen Probleme: Sie habe früher oft Witze über ihre Depressionen gemacht, würde dieses ernste Thema nun jedoch nicht mehr so locker angehen. "Ich hab' manchmal gesagt: 'Oh, mein erster Selbstmordversuch war okay, der zweite, ja gut, und der dritte, autsch'. Aber ich bin noch hier. Ich tue noch, was ich tue und damit hat man manchmal seine Mühen", sagte Sharon im Gespräch mit ihren Co-Stars.

Bereits im November 2014 hatte die Ex-X Factor-Jurorin in "The Talk" ihre seelische Gesundheit thematisiert. Sie selbst nehme bereits seit 16 Jahren Medikamente, berichtete sie damals und erklärte: "Manche Tage sind besser als andere, und an manchen Tagen will man einfach nur die Decke über den Kopf ziehen, im Bett bleiben und verdammt noch mal gar nichts tun, außer zu vermodern." Wenige Monate darauf erlitt die Musikmanagerin einen Nervenzusammenbruch, über den sie später ebenfalls offen sprach.

Sind Sie selbst depressiv oder haben Sie Selbstmord-Gedanken? Dann kontaktieren Sie bitte umgehend die Telefonseelsorge (www.telefonseelsorge.de). Unter der kostenlosen Hotline 0800-1110111 oder 0800-1110222 erhalten Sie anonym und rund um die Uhr Hilfe von Beratern, die Auswege aus schwierigen Situationen aufzeigen können.

Supplied by WENN.com Sharon Osbourne im Juli 2018 in der Sendung "The Talk"

Getty Images Ozzy und Sharon Osbourne, 2017 in Las Vegas

Getty Images Sharon Osbourne im März 2018 in Hollywood



